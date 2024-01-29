Стало известно о предстоящих кадровых перестановках в руководстве Грузии

Imedi: премьер Грузии и глава правящей партии заменят друг друга на должностях

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава правящей партии в стране «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заменят друг друга на должностях 1 февраля. О предстоящих кадровых перестановках в руководстве республики стало известно телеканалу Imedi.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании политсовета партии 24 января. Кроме того, политики решили провести партийный съезд 1 февраля. По информации телеканала, Кобахидзе займет пост премьер-министра и политического секретаря «Грузинской мечты».

Ранее миллиардер и бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили анонсировал возвращение в политику. Он объяснил, что это решение было принято из-за многих вызовов, возникших перед государством. По его словам, главной целью для Грузии является восстановление ее суверенитета.

