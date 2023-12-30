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18:11, 30 декабря 2023Бывший СССР

Грузинский миллиардер объявил о возвращении в политику

Грузинский миллиардер Иванишвили вернулся в политику

Фото: Пресс-служба Б. Иванишвили / РИА Новости

Миллиардер и бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили объявил о возвращении в политику. Заявление он сделал на состоявшемся в субботу съезде правящей партии «Грузинская мечта», передает «Интерфакс».

По его словам, такое решение было принято в связи «со многими вызовами, возникшими перед страной». «Главными национальными целями для Грузии остаются восстановление суверенитета и объединения страны, интеграция в Евросоюз», — сказал он.

Иванишвили объявил о решении уйти из политики в январе 2021 года. Тогда он заявил, что не намерен более каким-либо образом влиять на происходящее в стране.

Миллиардер начал заниматься политикой в 2011 году, основав партию «Грузинская мечта», которая в 2012 году выиграла парламентские выборы в стране. Пост премьер-министра политик занимал с октября 2012 по ноябрь 2013 года. С середины 2000-х годов он регулярно попадал в список Forbes как один из богатейших людей планеты.

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