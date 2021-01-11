Олигарх-основатель правящей партии Грузии решил уйти из политики

Основатель правящей партии «Грузинская мечта» олигарх и бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили заявил, что принял решение навсегда уйти из политики. Он опубликовал на сайте движения письмо с объяснениями своего поступка.

По словам политика, уже в ближайшее время он покинет должность председателя «Грузинской мечты» и откажется от партийного билета. Он также не намерен более каким-либо образом влиять на происходящее в стране. «Возвращаюсь к обычной жизни, как это было до 2011 года», — указал Иванишвили.

Он отметил, что принял это решение исходя из своего возраста (в феврале политику исполняется 65 лет — прим. «Ленты.ру») и выразил уверенность, что граждане объективно оценят его поступок. Миллиардер также пояснил, что уходит из политики с чувством гордости за проделанную работу. В частности, он заявил, что целями его прихода к власти были свержение «жестокого, бесчеловечного и недемократического» режима бывшего президента страны Михаила Саакашвили и плавный переход к «евроатлантическому курсу, избранному грузинским народом».

Миллиардер Бидзина Иванишвили начал заниматься политикой в 2011 году, основав партию «Грузинская мечта», которая в 2012 году выиграла парламентские выборы в стране. Пост премьер-министра политик занимал с октября 2012 по ноябрь 2013 года. С середины 2000-х годов он регулярно попадал в список Forbes как один из богатейших людей планеты.