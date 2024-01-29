Премьер-министр Грузии ушел в отставку

Премьер-министр Грузии Гарибашвили покинул свой пост

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Грузия».

После того как Гарибашвили покинул свой пост, он займет должность председателя правящей партии «Грузинская мечта». Он был премьер-министром республики с 22 февраля 2021 года.

Ранее Гарибашвили уже возглавлял правительство Грузии с ноября 2013 года по декабрь 2015 года. Тогда он также ушел в отставку, после чего его сменил на этом посту Георгий Квирикашвили.

Сообщения о грядущих кадровых перестановках в руководстве Грузии появились незадолго до отставки премьера. Тогда сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заменят друг друга на должностях 1 февраля.