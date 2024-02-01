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10:43, 1 февраля 2024Забота о себе

Новый TikTok-тренд оказался опасен для психики

Психолог Мейс: TikTok-тренд «ноги в легинсах» может привести к дисморфофобии

Фото: Unsplash

Ставший популярны на платформе TikTok новый тренд на «ноги в легинсах», в котором молодые люди показывают, что у них есть просвет между ними, может привести к неприятным последствиям для тех, кто смотрит эти ролики, предупредила психолог Элль Мейс. О том, что новый тренд оказался опасен для психики, она рассказала в беседе с Metro.

По ее словам, видео с хэштегами «ноги в легинсах» слишком концентрируются на внешности. По ее мнению, просмотр такого ролика у некоторых может привести к расстройствам пищевого поведения и дисморфофобии. «Такие тренды поддерживают нереалистичные стандарты красоты, негативно влияют на самооценку, чувство собственной значимости и образ тела. В соцсети, полной юных впечатлительных девушек, подобные тренды могут привести к вредным последствиям», — считает Мейс.

Ее поддерживает психотерапевт Джейд Томас. По ее мнению, особенно значительное негативное воздействие такие ролики могут оказать на ментальное здоровье молодых людей. «Особенно тех, кому уже тяжело дается восприятие собственного тела, или тех, чье психическое здоровье уже пострадало из-за мыслей о собственной внешности или пищевых привычках», — сказала она. Томас также обратила внимание на то, что с помощью подобных трендов популярные блогеры нередко начинают продавать аудитории биодобавки, планы диет и другую подобную продукцию.

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Ранее о новом тренде сообщило издание People. Ролики уже раскритиковали в сети — например, о нем высказалась плюс-сайз-блогерша Холли Эслер. Ее видео с критикой «ног в легинсах» набрало десятки тысяч просмотров и множество комментариев с поддержкой.

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      Александра Лисица
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