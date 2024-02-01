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08:30, 1 февраля 2024Забота о себе

Одержимость мужчин порно с великаншами объяснили

Фото: Unsplash

Фантазии о великаншах, которые стали одним из главных порнотрендов 2023 года, на самом деле не новая тенденция, рассказала секс-коуч, эксперт по фетишам Несс Купер. Одержимость мужчин гигантскими женщинами она объяснила в беседе с Metro.

«В разное время люди поклонялись женщинам, возвышающимся над домами или хотя бы средним мужчиной — амазонкам, древним богиням», — отметила Купер. Таким образом она прокомментировала тренд на видео с гигантскими женщинами, которые в 2023 году активно искали пользователи сети. В частности, на порносайте PornHub этому фетишу посвящены тысячи видео, а в социальной сети TikTok видео с хэштегами, связанными с этой темой, собрали около миллиарда просмотров.

По словам эксперта, этот фетиш может проявляться во влечении к женщинам определенного роста или к разнице в росте. Некоторых привлекают увеличенные женские гениталии и идея того, что в них можно «утонуть». Поскольку настоящих великанш не существует, такие мужчины удовлетворяют свою страсть просмотром фантастических видео, в которых человек кажется большим. «Также они могут удовлетворять свою страсть в подчинении доминирующей женщине, ползая у ее ног или прислуживая ей с пола», — рассказала она.

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Купер также отметила, что макрофилия, или любовь к большим людям и гениталиям, связана также с другими фетишами — ворарефилией (мечтах о поглощении другим человеком) и формикофилией. «Формикофилия — это фетиш на маленьких существ, например, насекомых. Некоторые представляют себя маленьким существом или насекомым, представляют себя слугой-муравьем или пчелой при пчелиной или муравьиной матке», — объяснила она.

Ранее пары, решившие отказаться от ставшего для них обычным секса и заняться разнузданным, рассказали о своем опыте. Многие рекомендовали мужчинам и женщинам, которые хотели бы разнообразить секс, поискать на специализированных сайтах о фетишах опросники и пройти их вместе с партнером. Это поможет выяснить, что нравится обоим, и найти идеи для сексуального досуга, о которых они раньше не догадывались.

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      Александра Лисица
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