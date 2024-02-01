Одна из стран ЕС признала невозможность отправить оружие на Украину

Премьер Словении Голоб заявил об отсутствии в стране запасов оружия для Украины

Словения признала невозможность отправить оружие на Украину, так как не обладает запасами наступательного вооружения для отправки в страну. Об этом заявил премьер-министр Словении Роберт Голоб, сообщает ТАСС.

Голоб выступил с заявлением перед началом саммита Европейского союза (ЕС) в Брюсселе. По его словам, Словения больше не располагает запасами оружия, которыми могла бы поделиться в рамках военной помощи объединения.

«Разумеется, мы поддерживаем инициативы относительно средств для обороны, в то время как наступательное вооружение у нас уже какое-то время отсутствует», — заявил политик.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС планирует передать Украине военную помощь общей стоимостью 21 миллиард евро в 2024 году. Он также признал, что ЕС не выполнил обещание поставить миллион артиллерийских снарядов Украине с февраля 2023 по март 2024 года.