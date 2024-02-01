Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:49, 1 февраля 2024Силовые структуры

Охраннику брянской гимназии продлили домашний арест

В Брянске продлили домашний арест охраннику гимназии №5, где произошла стрельба
Галина Черткова

Галина Черткова. Фото: Александр Чернов / Коммерсантъ

Женщине-охраннику, которая работала в гимназии №5 в Брянске, продлили меру пресечения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Галина Черткова будет находиться под домашним арестом до 6 марта. Она обвиняется по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

Утром 7 декабря 2023 года ученица восьмого класса пришла в гимназию №5 в Брянске с помповым ружьем отца, которое было спрятано в тубусе. Девочка зашла в кабинет биологии и открыла огонь по одноклассникам. В результате ранения получили шесть подростков. Двоих из них, в том числе саму нападавшую, спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Установлены все погибшие в авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом

      Кинокритик ответил недовольным зрителям фильма «Мастер и Маргарита»

      ФСБ задержала хакера по делу об атаках на объекты информационной инфраструктуры

      Агата Муцениеце показала внешность без косметики

      Два россиянина решили продавать смешанный с антисептиком контрафактный алкоголь

      Раскрыто число выдворенных из России нелегальных мигрантов

      Запущенный без российских РД-181 американский Cygnus состыковался с МКС

      Китайским автозаводам перестало хватать электронных блоков

      В Венгрии назвали безответственными заявления о претензиях на Закарпатье

      Россиянина Амфетаминова задержали за распространение мефедрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше