«Два дня она была сама не своя» Что известно о первой в истории России девочке, устроившей расстрел в школе

Открывшая огонь в гимназии в Брянске перед уходом в школу призвала мать не выть

Мать устроившей стрельбу в гимназии № 5 в Брянске школьницы рассказала о последних словах дочери перед тем, как та направилась в образовательное учреждение. По ее словам, несколько дней девочка практически не общалась с родственниками, а в день трагедии она сказала матери всего два слова: «Не вой», передает MK.RU.

«Два дня она была сама не своя. Почти не разговаривала, на вопросы не отвечала. Но она вообще очень молчаливая», — сказала она.

По данным Baza, стрельба в Брянске, произошедшая утром в четверг, 7 декабря, — первый случай нападения девочки на школу в России. Предыдущие случаи успевали вовремя пресечь. Известно, что ученица 8 «А» класса, придя в школу, поднялась на четвертый этаж, зашла в кабинет и начала стрелять по одноклассникам.

Причиной нападения на одноклассников могла стать ревность

Одной из версий нападения восьмиклассницы на подростков называют ревность. По данным СМИ, стрелявшая поссорилась с одноклассницей из-за мальчика.

Сообщается, что девочки не могли поделить между собой 14-летнего одноклассника, который, как стало известно, тоже получил ранение. Главной целью школьницы была ее 13-летняя одноклассница. Остальные пострадавшие стали случайными жертвами.

Оружие удалось пронести в школу из-за неработающей рамки металлодетектора

Ученики гимназии после случившегося рассказали о работе охраны. По их словам, рюкзаки у детей не проверяли, а рамка металлодетектора не была включена. Из-за этого подростку удалось незаметно пронести ружье в тубусе.

Фото: Андрей Мазунин / РИА Новости

Девочка стреляла из помпового ружья «Бекас-3», которое, предварительно, она взяла у отца. Накануне мужчина отмечал день рождения. СМИ отмечают, что этим могла воспользоваться девочка. Сейчас 53-летний мужчина находится на допросе. Следователей интересует, как дробовик попал в руки подростка.

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии

Минздрав сообщил, что в результате нападения на гимназию пять человек были ранены, двое, в том числе сама стрелявшая, погибли. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. 14-летнего школьника госпитализировали в областную больницу. У него тяжелое ранение руки, множественные переломы и пневмоторакс (скопление воздуха в легких).

Сестра-близнец стрелявшей в момент стрельбы была в кабинете. Девочка не пострадала и смогла спастись. Она сказала, что ничего не знала о конфликтах сестры. Следователи выясняют, была ли она в курсе планов сестры. Школьница отрицает, что ее сестра стала жертвой буллинга — изначально выдвигалась версия, что девочку травили одноклассники.

Директора школы задержали

Директора гимназии № 5 задержали. СМИ сообщают, что почетный работник общего образования России Галина Сауткина находится на допросе в местном отделе Следственного комитета (СК), ее процессуальный статус пока не определен.

Фото: Александр Чернов / Коммерсантъ

Известно, что ее допрашивают об организации пропускного режима и охраны образовательного учреждения. 52-летняя Сауткина возглавляет школу с 2017 года. До этого она была преподавателем математики.

В Госдуме причиной трагедии назвали халатное отношение к оружию

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал причиной трагедии в школе халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. Он заявил, что оружие должно храниться в сейфе и быть недоступным для людей, не имеющим на него разрешения.

Это одно из неотъемлемых условий выдачи разрешения на хранение и ношение оружия. Контроль за хранением и использованием оружия не должен быть формальностью Александр Хинштейн депутат Госдумы

Он напомнил, что в законодательство ввели ответственность для владельцев оружия за небрежное хранение, повлекшее тяжкие последствия.

Позже он сообщил, что теперь предстоит выяснить законность действий частных охранников. Известно, что гимназия находится под физической охраной ЧОО «Экскалибур» и оборудована тревожной кнопкой, выведенной на пост централизованной охраны ОВО Росгвардии. Она сработала в 9:15. На входе утром в день стрельбы находилась женщина — частный охранник.