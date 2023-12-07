Минздрав сообщил о двух погибших при стрельбе в Брянске

Минздрав: при стрельбе в гимназии в Брянске погибли два подростка, пять ранены

Пять человек ранены, двое погибли при стрельбе в гимназии в Брянске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

Пятеро подростков были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Одному из пострадавших проводят операцию. Работу координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

«Они получают всю необходимую медицинскую помощь», — сказал он.

Как сообщалось ранее, ученица восьмого класса брянской гимназии принесла в учебное заведение дробовик и открыла стрельбу. Затем она покончила с собой.

В настоящий момент главной версией стрельбы называют конфликт с одноклассниками.