Российская восьмиклассница пришла в школу с дробовиком и открыла стрельбу. Что известно о трагедии?

Восьмиклассница открыла стрельбу из дробовика в гимназии №5 в Брянске

Ученица восьмого класса гимназии в Брянске принесла в учебное заведение дробовик и открыла стрельбу. По предварительным данным, есть пострадавшие и погибшие. Здание учебного заведения было оцеплено силовиками, всех учеников школы эвакуировали. Согласно данным местной администрации, среди погибших сама стрелявшая.

Школьница открыла стрельбу из дробовика отца-охотника

Как сообщает Shot, школьница пришла в гимназию с оружием, принадлежавшим отцу, любителю охоты. По информации издания Baza, ученица 8 «А» класса открыла огонь во время урока биологии.

Сообщается, что она поднялась на четвертый этаж гимназии, вошла в кабинет и открыла стрельбу. Она успела ранить нескольких учеников, после чего покончила с собой.

Фото: Надежда Михеева / ТАСС

По данным Mash, школьница опоздала на урок биологии, она вошла в класс примерно в 9:15 утра и сделала пять выстрелов из дробовика. В настоящий момент учебное заведение оцеплено, всех учащихся отправили домой. Школьники рассказали, что забаррикадировались в классах, раздевалках и туалетах, как только услышали стрельбу.

Мэрия Брянска сообщила о двух погибших

По данным городской администрации, в результате стрельбы в брянской гимназии погибли два человека. В сообщении пресс-службы мэрии говорится, что в числе погибших, возможно, и сама стрелявшая, которая покончила с собой. Кроме того, к этому моменту известно о четырех пострадавших.

В брянском управлении МВД сообщили, что при стрельбе пострадали три человека. Ведомство также подтвердило информацию о том, что стрелявшая из ружья ученица совершила самоубийство.

По данным Shot, в настоящий момент врачи борются за жизнь тяжелораненого 14-летнего школьника. Сообщается, что у него прострелено предплечье и колено, он потерял много крови и сейчас находится в реанимации.