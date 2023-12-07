Момент стрельбы в гимназии Брянска попал на видео

В сети появились кадры момента стрельбы в гимназии №5 в Брянске

В сети появились кадры момента стрельбы в гимназии Брянска. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На видеозаписи слышен звук выстрела, после которого начинается паника. Ученики кричат и бегают по классу с криками «ключ» — они хотят закрыться в помещении изнутри.

Стрельба в брянской гимназии №5 произошла в четверг, 7 декабря. Ее устроила восьмиклассница — она пронесла огнестрельное оружие в здание образовательного учреждения. По последним данным, в результате стрельбы двух человек, в числе которых стрелявшая девочка, не смогли спасти врачи. Еще пять школьников пострадали.

Сейчас врачи борются за жизнь тяжелораненого 14-летнего школьника. Сообщается, что у него прострелено предплечье и колено, он потерял много крови и находится в реанимации.