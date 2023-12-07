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12:13, 7 декабря 2023Силовые структуры

Раскрыты показания отца устроившей стрельбу в брянской школе ученицы

«112»: отец устроившей стрельбу в школе Брянска ученицы не знал о пропаже оружия
СюжетСтрельба в школе

Фото: Надежда Михеева / ТАСС

Раскрыты показания 53-летнего отца устроившей стрельбу в брянской школе ученицы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, отец не знал о пропаже оружия. Он рассказал, что хранил его дома как положено: в металлическом шкафу под замком. Кроме того, документы на «Бекас» 16-го калибра в порядке. Предположительно, восьмиклассница украла ключ от сейфа, взяла дробовик и нож. Мотив дочери мужчина не смог назвать: он заявил, что она никогда не рассказывала про травлю.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем своего отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла на урок биологии и начала стрелять по одноклассникам.

Основная версия произошедшего — конфликт между школьниками.

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      Екатерина Кашурникова
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