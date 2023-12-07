Силовые структуры
Раскрыта главная цель устроившей стрельбу в брянской школе восьмиклассницы
Mash: целью устроившей стрельбу в Брянске школьницы была ее одноклассницаСюжетСтрельба в школе
Главной целью устроившей стрельбу в Брянске восьмиклассницы была ее 13-летняя одноклассница. Об этом в четверг, 7 декабря, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.
По данным издания, незадолго до трагедии у девочек был серьезный конфликт. Остальные пострадавшие стали случайными жертвами целенаправленной расправы. Следователи-криминалисты тщательно изучают соцсети и гаджеты атаковавшей учебное заведение школьницы, чтобы выяснить, не состояла ли девочка в запрещенных организациях.
Ранее 7 декабря находившаяся этажом выше очевидица сообщила, что восьмиклассница стреляла по четырем мальчикам. «Я слышала хлопки», — поделилась школьница.
Восьмиклассница открыла стрельбу в брянской гимназии.