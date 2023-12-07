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12:15, 7 декабря 2023Силовые структуры

Раскрыта главная цель устроившей стрельбу в брянской школе восьмиклассницы

Mash: целью устроившей стрельбу в Брянске школьницы была ее одноклассница
СюжетСтрельба в школе

Фото: Александр Чернов / Коммерсантъ

Главной целью устроившей стрельбу в Брянске восьмиклассницы была ее 13-летняя одноклассница. Об этом в четверг, 7 декабря, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По данным издания, незадолго до трагедии у девочек был серьезный конфликт. Остальные пострадавшие стали случайными жертвами целенаправленной расправы. Следователи-криминалисты тщательно изучают соцсети и гаджеты атаковавшей учебное заведение школьницы, чтобы выяснить, не состояла ли девочка в запрещенных организациях.

Ранее 7 декабря находившаяся этажом выше очевидица сообщила, что восьмиклассница стреляла по четырем мальчикам. «Я слышала хлопки», — поделилась школьница.

Восьмиклассница открыла стрельбу в брянской гимназии.

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      Владимир Седов
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