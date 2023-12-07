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11:27, 7 декабря 2023Россия

Очевидица рассказала о стрельбе в брянской школе

Ученица брянской школы: после начала стрельбы учитель просила не открывать дверь

Фото: Надежда Михеева / ТАСС

В гимназии №5 Брянска школьница открыла стрельбу по одноклассникам. Об этом «Ленте.ру» сообщила одна из учениц заведения. Она также рассказала о том, как была организована эвакуация.

По ее словам, девочка стреляла по четырем мальчикам. «Не знаю, что ее могла натолкнуть. Это происходило в кабинете на этаж выше. Я слышала хлопки», — поделилась очевидица.

Когда началась стрельба, учительница забежала в класс, закрылась на ключ и сказала детям, что никому нельзя открывать, поделилась школьница. После ученики сидели в классе и ждали. Затем их эвакуировали и отпустили домой.

Восьмиклассница пронесла с собой в гимназию №5 Брянска оружие отца и несколько раз из него выстрелила. Главной версией произошедшего назван конфликт с одноклассниками. Предварительно, девочка подвергалась травле со стороны одноклассников с начальной школы. Огонь она открыла по мальчикам.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о пятерых раненых школьниках. Состояние троих из них медики оценивают как средней степени тяжести, еще двое получили легкие ранения, уточнил он.

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      Екатерина Смирная
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