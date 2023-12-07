Губернатор отреагировал на стрельбу в брянской гимназии

Брянский губернатор Богомаз выразил соболезнования пострадавшим при стрельбе

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил соболезнования пострадавшим при стрельбе в регионе. Сообщение он опубликовал в Telegram.

7 декабря в Брянске восьмиклассница принесла в гимназию дробовик и открыла стрельбу по ученикам.

Богомаз также сообщил о пятерых раненых школьниках. Состояние троих из них медики оценивают как средней степени тяжести, еще двое получили легкие ранения, уточнил он.

Семьям пострадавших при стрельбе детей будет оказана вся необходимая помощь, подчеркнул Богомаз.

Ранее сообщалось, что при стрельбе в брянской гимназии пострадали семь человек, двоих спасти не удалось. Принесшая в гимназию оружие ученица успела ранить несколько человек, после чего направила дробовик на себя. Основной версией случившегося правоохранители считают подростковый конфликт.