Стрелявшая в брянской школе ученица взяла ружье у отца

Депутат ГД Хинштейн: ученица стреляла в школе Брянска из ружья отца

Восьмиклассница взяла ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу, и спрятала его в тубусе, чтобы пронести в гимназию. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его данным, погибла девочка, четверо ранены в результате устроенной школьницей стрельбы. После этого она покончила с собой.

Одна из версий ЧП — девочку травили в школе. Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии, сообщает ТАСС.

Стрелявшая училась в 8 «А» классе. Она открыла огонь по одноклассникам на уроке биологии.