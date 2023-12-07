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Стрелявшая в брянской школе ученица взяла ружье у отца
Депутат ГД Хинштейн: ученица стреляла в школе Брянска из ружья отцаСюжетСтрельба в школе
Восьмиклассница взяла ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу, и спрятала его в тубусе, чтобы пронести в гимназию. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его данным, погибла девочка, четверо ранены в результате устроенной школьницей стрельбы. После этого она покончила с собой.
Одна из версий ЧП — девочку травили в школе. Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии, сообщает ТАСС.
Стрелявшая училась в 8 «А» классе. Она открыла огонь по одноклассникам на уроке биологии.