Прокуратура начала проверку охранной системы после стрельбы в брянской школе

Прокуратура проверит систему охраны в школе Брянска после стрельбы

Прокуратура Брянской области начала проверку системы охраны в гимназии №5 Брянска, где восьмиклассница устроила стрельбу, в которой пострадали пять детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуроры проинспектируют соблюдение пропускного режима школы, организацию охраны и безопасных условий для учащихся и педагогов.

Заместитель прокурора области Руслан Коберник на месте происшествия координирует действия правоохранительных органов. Надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ЧП.

Утром 7 декабря ученица 8 А класса пришла в школу с помповым ружьем своего отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла на урок биологии и начала стрелять по одноклассникам. Одна девочка не выжила, пятеро мальчиков госпитализированы с ранениями.

Основная версия произошедшего — конфликт среди школьников.