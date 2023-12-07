Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:29, 7 декабря 2023Силовые структуры

Прокуратура начала проверку охранной системы после стрельбы в брянской школе

Прокуратура проверит систему охраны в школе Брянска после стрельбы

Фото: Надежда Михеева / ТАСС

Прокуратура Брянской области начала проверку системы охраны в гимназии №5 Брянска, где восьмиклассница устроила стрельбу, в которой пострадали пять детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуроры проинспектируют соблюдение пропускного режима школы, организацию охраны и безопасных условий для учащихся и педагогов.

Заместитель прокурора области Руслан Коберник на месте происшествия координирует действия правоохранительных органов. Надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ЧП.

Утром 7 декабря ученица 8 А класса пришла в школу с помповым ружьем своего отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла на урок биологии и начала стрелять по одноклассникам. Одна девочка не выжила, пятеро мальчиков госпитализированы с ранениями.

Основная версия произошедшего — конфликт среди школьников.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Российская восьмиклассница пришла в школу с дробовиком и открыла стрельбу. Что известно о трагедии?

      Раскрыта основная причина смертей россиян

      В Британии решили задействовать ВМС для помощи Газе

      В России выросло число попыток незаконно вывезти наличные

      Маршал США напился в самолете и начал домогаться попутчицы

      Сериалу «Слово пацана» предрекли второй сезон

      Прокуратура начала проверку охранной системы после стрельбы в брянской школе

      В Армении выразили надежду на конструктивный диалог с Азербайджаном

      Очевидица рассказала о стрельбе в брянской школе

      Стрелявшая в брянской школе ученица принесла с собой два вида оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости