Школьница сняла видео во время стрельбы в брянской гимназии

В сети появились новые кадры момента стрельбы в гимназии Брянска

В сети появились новые кадры момента стрельбы в гимназии Брянска. Их опубликовал РЕН ТВ.

Видео снимает школьница. Она находится в классе на уроке. Учитель пытается успокоить детей. Далее педагог говорит, что кабинет нужно закрыть в целях безопасности и просит не писать никому сообщений.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем своего отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла на урок биологии и начала стрелять по одноклассникам. Отец девочки задержан и доставлен на допрос. Следователи устанавливают, как дробовик попал в руки его дочери.

Основная версия произошедшего — конфликт среди школьников.