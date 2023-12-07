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12:20, 7 декабря 2023Силовые структуры

Появились данные о стрелявшей в брянской школе ученице

RT: стрелявшая в брянской школе не была на учете в ПДН, в конфликтах не замечена
Начало событий в новости У стрелявшей в брянской школе ученицы оказалась сестра-близнец

Фото: Александр Чернов / Коммерсантъ

Восьмиклассница, устроившая стрельбу в брянской гимназии, не стояла на учете полицейского подразделения по делам несовершеннолетних, в конфликтах замечена не была. Об этом сообщил RT источник в правоохранительных органах.

По его словам, девочка училась средне, уроки не прогуливала, вела себя неприметно. Сейчас силовики выясняют у школьного психолога данные на ученицу.

У нее есть сестра-близнец, которая была в учебном заведении в момент ЧП и спаслась. Она была в кабинете биологии, когда туда пришла вооруженная дробовиком отца сестра и начала стрелять по одноклассникам.

В настоящее время их родители на допросе у следователей, которые выясняют, как школьница могла незаметно вынести из дома оружие.

Отец девочек, владелец ружья, накануне отмечал день своего рождения, возможно, этим обстоятельством воспользовалась его дочь, чтобы похитить оружие.

В результате стрельбы получили ранения пятеро детей, одна девочка не выжила, так же как и стрелявшая ученица.

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      Любовь Ширижик
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