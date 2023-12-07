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12:07, 7 декабря 2023Силовые структуры

У стрелявшей в брянской школе ученицы оказалась сестра-близнец

Сестра-близнец стрелявшей в школе Брянска ученицы спаслась во время ЧП

Кадр: «Комсомольская Правда» / YouTube

У стрелявшей в брянской школе ученицы оказалась сестра-близнец, которая также была в учебном заведении в момент ЧП и спаслась. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

14-летняя девочка была в кабинете биологии, когда туда пришла вооруженная дробовиком отца ее сестра и начала стрелять по одноклассникам. Она спаслась.

В настоящее время их родители на допросе у следователей, которые выясняют, как их дочь могла незаметно вынести из дома оружие.

Отец девочек, являющийся владельцем ружья, накануне отмечал свой день рождения, возможно этим обстоятельством воспользовалась его дочь, чтобы похитить оружие.

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      Любовь Ширижик
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