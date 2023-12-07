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11:49, 7 декабря 2023Силовые структуры

Отец устроившей стрельбу в брянской школе ученицы накануне отметил день рождения

Стрелявшая в Брянске могла использовать день рождения отца, чтобы достать оружие
СюжетСтрельба в школе

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Отец устроившей стрельбу в брянской школе восьмиклассницы отметил день рождения накануне трагедии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, девочка могла воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы достать оружие и подготовиться к нападению.

Сейчас 53-летний мужчина задержан и доставлен на допрос. Следователи устанавливают, как дробовик попал в руки его дочери.

Ранее сообщалось, что ученица принесла с собой не только дробовик, но и охотничий нож.

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      Олеся Мицкевич
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