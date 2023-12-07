Стрелявшая в брянской школе ученица принесла с собой два вида оружия

Mash: устроившая стрельбу в брянской школе ученица брала с собой охотничий нож

Восьмиклассница, устроившая стрельбу в брянской гимназии, была вооружена дробовиком и охотничьим ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что ученица восьмого класса зашла в кабинет, где проходил урок биологии, и начала стрелять по школьникам. Она ранила пятерых детей, один из которых не выжил, после чего совершила суицид. По одной из версий, девочку травили в школе.

Позже стало известно, что ученица взяла ружье «Бекас-3» у отца и пронесла его в гимназию в тубусе. Возбуждено уголовное дело.