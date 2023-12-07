Открывшая стрельбу в школе российская восьмиклассница совершила суицид

Устроившая стрельбу в брянской школе восьмиклассница покончила с собой

Восьмиклассница, которая устроила стрельбу из дробовика в брянской школе, совершила суицид. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ученица 8 «А» класса гимназии №5 пришла в кабинет на четвертом этаже, где проходил урок биологии, и начала стрелять по школьникам. Она ранила четверых детей, после чего покончила с собой, уточняет Baza.

По данным администрации, двое погибли в результате стрельбы.