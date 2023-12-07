Восьмиклассница устроила стрельбу в брянской школе из-за мальчика

Открывшая стрельбу в Брянске ученица поссорилась с одноклассницей из-за мальчика

Открывшая стрельбу в Брянске ученица поссорилась с одноклассницей из-за мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, девочки не могли поделить между собой 14-летнего одноклассника. Отмечается, что он также ранен.

Ранее стало известно, что главной целью восьмиклассницы была ее 13-летняя одноклассница. Незадолго до трагедии у девочек был серьезный конфликт. Остальные пострадавшие стали случайными жертвами целенаправленной расправы. Следователи-криминалисты тщательно изучают соцсети и гаджеты атаковавшей учебное заведение школьницы, чтобы выяснить, не состояла ли девочка в запрещенных организациях.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем своего отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла на урок биологии и начала стрелять по одноклассникам.