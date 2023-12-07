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13:07, 7 декабря 2023Силовые структуры

Учащаяся гимназии в Брянске отрицает травлю устроившей стрельбу школьницы

Учащаяся брянской гимназии: устроившую стрельбу девочку в классе не травили

Фото: Андрей Мазунин / РИА Новости

Сестра девочки, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, не считает, что ее травили одноклассники. Об этом рассказала школьница, которая учится в классе сестры-двойняшки стрелявшей девочки, передает РИА Новости.

Агентство пообщалось с ученицей гимназии, которая рассказала, что общалась с сестрой-двойняшкой стрелявшей восьмиклассницы. «Ее травили в классе? Она ответила, что нет. Может, дома что-то произошло? Она сказала, что ничего не произошло, все нормально, вчера у папы был день рождения», — передала диалог собеседница.

Ранее стало известно, что главной целью восьмиклассницы была ее 13-летняя одноклассница. Незадолго до трагедии у девочек был серьезный конфликт из-за мальчика. Остальные пострадавшие стали случайными жертвами целенаправленной расправы.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем своего отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла на урок биологии и начала стрелять по одноклассникам.

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      Екатерина Кашурникова
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