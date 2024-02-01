Основатель скандального бизнес-клуба в Москве избавится от дома

Основатель бизнес-клуба Club 500 Дмитрий Портнягин продает дом за 199,9 млн руб.

Российский блогер и основатель скандального бизнес-клуба Club 500 Дмитрий Портнягин решил избавиться от своего загородного дома. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Портнягин выставил дом на продажу за 199,9 миллиона рублей. По данным источника, блогер сделал скидку — изначально он рассчитывал получить за недвижимость 240 миллионов рублей.

За указанную сумму покупатель получит двухэтажный объект площадью 600 квадратных метров. Дом располагается на участке в 33 сотки, на котором также есть баня, пруд и летняя кухня.

В октябре 2023 года в Club 500 прошли массовые задержания. На месте работали сотрудники ФСБ, Федеральной налоговой службы (ФНС), Управления экономической безопасности МВД, а также следователи.