Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:04, 1 февраля 2024Россия

В Госдуме поддержали идею освободить от налога один вид товаров

Бессараб поддержала освобождение от НДС отданных на благотворительность товаров

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Идея освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) товары, которые будут переданы на благотворительность, правильная, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Действительно сегодня все более актуальным становится вопрос о том, чтобы помогать малоимущим семьям, малоимущим одиноким людям. Нет ничего зазорного в том, чтобы торговые сети или просто продовольственные магазины реализовывали товар, особенно товар, который подлежит передаче на благотворительность, без учета НДС. Это позволило бы снизить стоимость такой продукции», — поддержала идею Бессараб.

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил освободить от уплаты НДС продукты, которые отдаются на благотворительность. По словам депутата, поправки в Налоговый кодекс должны стимулировать программы фудшеринга в России.

Товары должны передаваться некоммерческим организациям (НКО), занимающимся помощью населению. Общая стоимость передаваемой продукции не должна превышать одного процента от оборота данной категории товаров у компании. Подтверждением права на освобождение от НДС станут договор или контракт о передаче таких товаров и соответствующий акт.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это связано с беспрецедентным давлением США». Банки Турции объяснили закрытие счетов россиян

      Дочь Хайди Клум просила мать не ходить с голой грудью перед друзьями

      Российская пенсионерка устроила поджог на железной дороге по заказу Украину

      Россиян начали переводить на зарубежную соль

      Президент Аргентины добился миллиардов от МВФ

      Суд взыскал с создателей невышедшего фильма 28,5 миллиона рублей

      Три россиянина под видом полицейских заставили иностранца заплатить им штраф

      Премьер Бельгии призвал к компромиссу для обеспечения помощи ЕС Украине

      Правила ограничения прав пациентов психбольниц в России объяснили

      Геймеры из России скачали пиратские игры на сотни миллиардов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше