В Госдуме поддержали идею освободить от налога один вид товаров

Бессараб поддержала освобождение от НДС отданных на благотворительность товаров

Идея освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) товары, которые будут переданы на благотворительность, правильная, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Действительно сегодня все более актуальным становится вопрос о том, чтобы помогать малоимущим семьям, малоимущим одиноким людям. Нет ничего зазорного в том, чтобы торговые сети или просто продовольственные магазины реализовывали товар, особенно товар, который подлежит передаче на благотворительность, без учета НДС. Это позволило бы снизить стоимость такой продукции», — поддержала идею Бессараб.

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил освободить от уплаты НДС продукты, которые отдаются на благотворительность. По словам депутата, поправки в Налоговый кодекс должны стимулировать программы фудшеринга в России.

Товары должны передаваться некоммерческим организациям (НКО), занимающимся помощью населению. Общая стоимость передаваемой продукции не должна превышать одного процента от оборота данной категории товаров у компании. Подтверждением права на освобождение от НДС станут договор или контракт о передаче таких товаров и соответствующий акт.

