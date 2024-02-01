Отчисленный с минимальным баллом в истории сын бойца СВО сможет поступить снова

Отчисленный из МФТИ после первой сессии сын бойца СВО сможет поступить снова

Поступившего в вуз с самым низким баллом в истории сына участника СВО отчислили

Начало событий в новости Поступившего в вуз с самым низким баллом в истории сына участника СВО отчислили

Сын бойца специальной военной операции (СВО), который стал студентом Московского физико-технического института (МФТИ) с минимальным баллом по ЕГЭ за всю историю и был отчислен после первой сессии, снова сможет поступить. Об этом сообщили «Подъему» в пресс-службе вуза.

Представители учебного заведения уточнили, что молодой человек не смог справиться с шестью предметами. В вузе подчеркнули, что сын российского военнослужащего может пользоваться своей льготой для поступления неограниченное число раз.

«В соответствии с законом о защите персональных данных мы не можем раскрывать данные об успеваемости студентов», — разъяснили «Подъему» в МФТИ.

Сам бывший студент признавался, что у него не хватило сил учиться. Парень также отметил, что уже нашел себе новое развлечение.

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