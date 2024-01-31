Поступившего в вуз с самым низким баллом в истории сына участника СВО отчислили

Поступившего в МФТИ с самым низким баллом в истории сына участника СВО отчислили

Сын участника специальной военной операции (СВО), поступивший в Московский физико-технический институт (МФТИ) с самым низким баллом за всю историю, был отчислен с первого курса. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Молодой человек прошел в вуз с 127 баллами по итогам Единого государственного экзамена (ЕГЭ). У него было 57 баллов по русскому языку, 70 по математике и 66 по физике, однако результаты последнего испытания не были засчитаны.

Абитуриент с такими результатами не проходил, но его отец находится в зоне боевых действий на Украине, поэтому ему полагались льготы.

Первые полтора месяца молодой человек исправно посещал занятия, но потом заболел и многое пропустил. 30 января его отчислили официально.

По собственному признанию, у него не хватило сил учиться. Экс-студент уже ищет себе новое призвание.

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