В Москве устранили перебои в оплате проезда в транспорте

Дептранс заявил об устранении перебоев в оплате проезда в транспорте Москвы

В Москве устранили перебои в оплате проезда в городском транспорте. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

В 12:35 стало известно о перебоях с приемом банковских карт для оплаты проезда в Москве. Пресс-служба ВТБ сообщила, что у некоторых пассажиров списываются денежные средства, но происходит отказ в проходе по карте. Горожан попросили оплачивать проезд с использованием биометрии, карты «Тройка» либо билетов, приобретенных в кассах или автоматах.

Через полчаса проблему устранили. На данный момент оплата проезда банковскими картами работает в штатном режиме. «Списанные средства за проезд будут автоматически возвращены пользователям в ближайшее время», — заявили в ВТБ.

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