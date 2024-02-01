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18:12, 1 февраля 2024Путешествия

Пассажирка приняла позу из йоги в самолете и прослыла безумной в сети

Фото: @aflyguyslounge

Пассажирка самолета приняла позу из йоги во время полета и прослыла безумной в сети из-за несоблюдения правил безопасности. Кадр ее физических упражнений стал вирусным в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на что обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

На распространившемся в сети снимке видно, что женщина опустилась головой под кресло сидящего впереди человека и подняла прямые ноги наверх. Комментаторы заметили, что в случае турбулентности пассажирка могла сильно пострадать.

«Тогда ей понадобилось бы что-то посерьезнее йоги», «Я бы хотел, чтобы самолет попал в турбулентность. Люди должны страдать из-за своей тупости», «Это просто способ увеличить пространство для ног», «Наверное, ей просто нравится внимание», — высказались юзеры.

Ранее пассажир бизнес-класса индийской авиакомпании Air India рассказал о попутчице, которая разместила голые ноги на его подлокотнике. Он пожаловался на ужасный запах и получил поддержку пользователей сети.

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      Зарина Дзагоева
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