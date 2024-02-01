Перечислены способы избавиться от головной боли без лекарств

Терапевт Русаков: избавиться от головной боли поможет массаж шеи и головы

Избавиться от сильной головной боли и при этом избежать приема лекарств поможет ряд действий, рассказал терапевт Алексей Русаков. Способы самопомощи он перечислил в беседе с NEWS.ru.

Врач рекомендовал при головной боли массировать переднюю поверхность грудной клетки в местах соединения ключицы и грудины, а также всю шею и голову. «Если человеку в данный момент времени с этой головной болью нужно продолжать работать, а лекарств нет под рукой, то надо массировать точки входа лимфы в тело: передняя поверхность грудной клетки — соединения ключицы и грудины, массировать там. Потом растереть всю шею и всю голову вместе с ушами, грубо массировать. Потом поделать наклоны головы и просто пройтись», — добавил эксперт.

Если массаж не помогает, продолжил Русаков, можно выпить чай или кофе: эти напитки содержат приводящий на время сосуды в тонус кофеин. «Если человеку в данный момент времени не нужно работать, то, если есть возможность, можно пройтись, в том числе по улице, и лечь спать, может, ему банально нужно выспаться», — предположил Русаков. Кроме того, добавил он, стоит периодически проветривать рабочее помещение, поскольку духота также может быть причиной головной боли.

Ранее невролог Игорь Мацокин призвал не употреблять шоколад, цитрусовые и жирные продукты при головной боли. Также невролог посоветовал не принимать обезболивающие лекарства дольше десяти дней, чтобы избежать риска развития лекарственно-индицируемой головной боли.