Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:45, 27 января 2024Забота о себе

Россиян предостерегли от некоторых действий при головной боли

Невролог Мацокин призвал не употреблять шоколад и цитрусовые при головной боли

Фото: Unsplash

Невролог Игорь Мацокин призвал не употреблять шоколад, цитрусовые и жирные продукты при головной боли. От этих и некоторых других действий врач предостерег россиян в комментарии для «АиФ».

По словам невролога, при мигрени также следует забыть про алкоголь, так как он расширяет сосуды. Это, заверил Мацокин, только усугубит состояние.

Также невролог призвал не принимать обезболивающие лекарства дольше 10 дней, чтобы избежать риска развития лекарственно-индицируемой или рикошетной головной боли.

«Людям с головной болью необходимо на время убрать из рациона шоколад, жирный сыр, цитрусовые фрукты», — добавил специалист.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Напоследок Мацокин призвал людей, регулярно испытывающих головную боль, вести дневник пациента. В нем следует отмечать время появления боли, ее длительность, а также записывать эффективные лекарства. Подобные записи, заверил невролог, помогут врачу точнее поставить диагноз.

Ранее невролог Елена Сурская предупредила об опасности чипсов и газировки для работы мозга. По словам врача, эти продукты содержат «плохие» углеводы и подсластители.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США раскрыли детали гарантий безопасности для Украины. Москва называла их опасными

      Стало известно о взрывах в Херсоне

      Мария Захарова прокомментировала отказ Индонезии впустить Галкина

      Борреля сравнили с персонажем советского мультфильма

      Пилота разбившегося в Афганистане самолета поместили в реанимацию

      В Госдуме высказались о решении Таиланда депортировать участников группы «Би-2»

      Россиян предостерегли от некоторых действий при головной боли

      Путин возложил цветы к монументу в Санкт-Петербурге

      В Кремле заявили о создании альтернативы мировой финансовой системе

      Суд наложил арест на пенсионные накопления матери Блиновской

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше