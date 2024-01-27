Россиян предостерегли от некоторых действий при головной боли

Невролог Мацокин призвал не употреблять шоколад и цитрусовые при головной боли

Невролог Игорь Мацокин призвал не употреблять шоколад, цитрусовые и жирные продукты при головной боли. От этих и некоторых других действий врач предостерег россиян в комментарии для «АиФ».

По словам невролога, при мигрени также следует забыть про алкоголь, так как он расширяет сосуды. Это, заверил Мацокин, только усугубит состояние.

Также невролог призвал не принимать обезболивающие лекарства дольше 10 дней, чтобы избежать риска развития лекарственно-индицируемой или рикошетной головной боли.

«Людям с головной болью необходимо на время убрать из рациона шоколад, жирный сыр, цитрусовые фрукты», — добавил специалист.

Напоследок Мацокин призвал людей, регулярно испытывающих головную боль, вести дневник пациента. В нем следует отмечать время появления боли, ее длительность, а также записывать эффективные лекарства. Подобные записи, заверил невролог, помогут врачу точнее поставить диагноз.

Ранее невролог Елена Сурская предупредила об опасности чипсов и газировки для работы мозга. По словам врача, эти продукты содержат «плохие» углеводы и подсластители.