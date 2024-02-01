Песков порассуждал о сохранении памяти о Ельцине

Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия хранит память о Ельцине

Россия хранит память о первом президенте России Борисе Ельцине. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь нынешнего главы государства Владимира Путина, чьи слова приводит ТАСС.

Таким образом он прокомментировал 1 февраля — день рождения Бориса Ельцина.

«Это неотъемлемая часть истории нашей страны, и, разумеется, мы храним память о Борисе Николаевиче Ельцине», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, о том, как в Кремле относятся к политику, а также, заметили ли там сегодняшнюю дату.

Ельцина избрали президентом 12 июня 1991 года. Он занимал этот пост до 31 декабря 1999 года. Год назад в день его рождения президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отправили венки на могилу Бориса Ельцина.