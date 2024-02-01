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09:40, 1 февраля 2024Россия

Под Петербургом дачники отравились газом

В Ленобласти двое мужчин и женщина отравились газом, спасти их не удалось

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Ленинградской области три человека отравились бытовым газом. О происшествии в СНТ «Звонкий ручей» сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета (СК) в Telegram.

Рядом с телами двоих мужчин и женщины находился газовый баллон с открытым краном. Спасти никого из дачников не удалось.

По данным СК, тела пролежали в доме около недели. Для установления точных обстоятельств случившегося назначена медицинская экспертиза.

Ранее в Пермском крае мать и дочь отравились бытовым газом. Обеих женщин нашли после того, как спасатели вскрыли квартиру из-за жалобы соседей. В тому времени россиянки пролежали на полу две недели.

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      Алан Босиков
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