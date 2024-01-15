Россиянки без признаков жизни две недели пролежали в заполненной газом квартире

Под Пермью мать и дочь без признаков жизни нашли в заполненной газом квартире

Под Пермью мать и дочь без признаков жизни две недели пролежали в квартире, заполненной газом. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что россиянок нашли после сигнала соседей. Все произошло в городе Соликамск.

Источник разъяснил, что спасатели вскрыли дверь в квартиру и увидели лежащих на полу владелиц. Кроме того, они обнаружили, что одна из конфорок газовой плиты была приоткрыта и в жилище чувствовался запах бытового газа.

По предварительной версии, жительницы Пермского края могли отравиться газом.

Ранее сообщалось, что четыре человека отравились угарным газом в городском округе Отрадный в Самарской области.

Врачам спасти граждан не удалось. Сотрудники правоохранительных органов проводили проверку.