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11:05, 15 января 2024Россия

Россиянки без признаков жизни две недели пролежали в заполненной газом квартире

Под Пермью мать и дочь без признаков жизни нашли в заполненной газом квартире

Фото: RYosha / Shutterstock / Fotodom

Под Пермью мать и дочь без признаков жизни две недели пролежали в квартире, заполненной газом. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что россиянок нашли после сигнала соседей. Все произошло в городе Соликамск.

Источник разъяснил, что спасатели вскрыли дверь в квартиру и увидели лежащих на полу владелиц. Кроме того, они обнаружили, что одна из конфорок газовой плиты была приоткрыта и в жилище чувствовался запах бытового газа.

По предварительной версии, жительницы Пермского края могли отравиться газом.

Ранее сообщалось, что четыре человека отравились угарным газом в городском округе Отрадный в Самарской области.

Врачам спасти граждан не удалось. Сотрудники правоохранительных органов проводили проверку.

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      Анна Щербакова
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