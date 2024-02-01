Подозреваемого в расправе над бойцом ММА объявили в розыск

В убийстве бойца ММА в Дагестане подозревают его 18-летнего знакомого

В расправе в Махачкале над 21-летним бойцом смешанных единоборств Fight Nights Магомедом Мутаевым подозревают 18-летнего жителя села Коркмаскала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Молодой человек объявлен в розыск. Полицейские принимают меры к его задержанию.

Как уточняет издание Baza в своем Telegram, фигурант выбежал из подъезда дома на Гапцахской улице и несколько раз выстрелил в бойца ММА. Предполагаемый мотив — месть. Подозреваемый и Мутаев часто конфликтовали.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после расправы. По данным ведомства, вечером 31 января в спортсмена было произведено несколько выстрелов из огнестрельного оружия возле жилого дома. Его не смогли спасти.