Бастрыкин потребовал от следователей доклад о расправе над бойцом ММА

Бастрыкин затребовал доклад о расследовании убийства бойца ММА в Дагестане

В Махачкале приступили к поиску подозреваемого в убийстве бойца Fight Nights

Начало событий в новости В Махачкале приступили к поиску подозреваемого в убийстве бойца Fight Nights

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после расправы в Махачкале над 21-летним бойцом смешанных единоборств Fight Nights Магомедом Мутаевым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Поручение дано руководителю республиканского управления СКР.

По данным ведомства, вечером 31 января в спортсмена было произведено несколько выстрелов из огнестрельного оружия возле жилого дома на улице Гапцахской. Правоохранительные органы ведут поиск стрелка.

Личность подозреваемого установлена, добавили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД Дагестана. Полицейские принимают меры к его задержанию.

Сообщалось, что в преступлении подозревается 18-летний житель Коркмаскалы. Мотивом расправы называется месть.