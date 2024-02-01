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08:53, 1 февраля 2024Силовые структуры

Бастрыкин потребовал от следователей доклад о расправе над бойцом ММА

Бастрыкин затребовал доклад о расследовании убийства бойца ММА в Дагестане
Начало событий в новости В Махачкале приступили к поиску подозреваемого в убийстве бойца Fight Nights

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после расправы в Махачкале над 21-летним бойцом смешанных единоборств Fight Nights Магомедом Мутаевым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Поручение дано руководителю республиканского управления СКР.

По данным ведомства, вечером 31 января в спортсмена было произведено несколько выстрелов из огнестрельного оружия возле жилого дома на улице Гапцахской. Правоохранительные органы ведут поиск стрелка.

Личность подозреваемого установлена, добавили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД Дагестана. Полицейские принимают меры к его задержанию.

Сообщалось, что в преступлении подозревается 18-летний житель Коркмаскалы. Мотивом расправы называется месть.

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      Любовь Ширижик
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