Расправа над бойцом ММА Мутаевым в Махачкале попала на видео

Убийство бойца ММА Мутаева в Махачкале попало в объектив камеры

Бастрыкин потребовал от следователей доклад о расправе над бойцом ММА

Начало событий в новости Бастрыкин потребовал от следователей доклад о расправе над бойцом ММА

Стрельба по бойцу смешанных единоборств Fight Nights Магомеду Мутаеву возле его дома в Махачкале попала в объектив уличной камеры видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как спортсмен подходит к подъезду, навстречу ему выбегает стрелок и делает несколько выстрелов. После этого боец падает на землю.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после расправы. По данным ведомства, вечером 31 января в спортсмена было произведено несколько выстрелов из огнестрельного оружия возле жилого дома на улице Гапцахской. Личность подозреваемого установлена. Полицейские принимают меры к его задержанию.

Сообщалось, что в преступлении подозревается 18-летний житель Коркмаскалы. Мотивом расправы называется месть.