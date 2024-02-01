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04:10, 1 февраля 2024Спорт

В Махачкале приступили к поиску подозреваемого в убийстве бойца Fight Nights

Shot: в Махачкале ищут подозреваемого в убийстве бойца Fight Nights Мутаева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Полиция в Махачкале приступила к поиску подозреваемого в убийстве бойца смешанных единоборств Fight Nights Магомеда Мутаева. Им является 18-летний житель села Коркмаскалы, сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, злоумышленник поджидал свою жертву около дома на улице Гапцахской, после чего несколько раз выстрелил в спортсмена из пистолета. Отмечается, что предполагаемым мотивом преступления является месть Мутаеву, который вместе с друзьями недавно избил подозреваемого и унижал его.

Ранее сообщалось, что в Москве боец джиу-джитсу избил пинавшего машины подростка. Мужчина заметил школьника на автостоянке, когда тот пинал припаркованные автомобили. Боец сделал ему замечание и после игнорирования просьбы нанес несколько ударов, а затем скрылся.

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      Марина Совина
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