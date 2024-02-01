Сальдо рассказал о покушении на главу села в Херсонской области

В Херсонской области задержали подозреваемого в покушении на главу села

В Херсонской области предотвращено покушение на главу села Малокаховка. Об этом в четверг, 1 февраля, в своем Telegram-канале рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам губернатора, глава села лично заметил подозрительный субъект, который прикрепил бомбу к днищу его автомобиля. Злоумышленника задержали и передали российским военнослужащим. Силовики обезвредили взрывное устройство в один килограмм в тротиловом эквиваленте. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают подозреваемого.

Ранее 1 февраля сообщалось, что украинские военные расстреливают в спину своих же сослуживцев при попытках сдаться в плен.