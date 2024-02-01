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17:19, 1 февраля 2024Силовые структуры

Сальдо рассказал о покушении на главу села в Херсонской области

В Херсонской области задержали подозреваемого в покушении на главу села

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Херсонской области предотвращено покушение на главу села Малокаховка. Об этом в четверг, 1 февраля, в своем Telegram-канале рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам губернатора, глава села лично заметил подозрительный субъект, который прикрепил бомбу к днищу его автомобиля. Злоумышленника задержали и передали российским военнослужащим. Силовики обезвредили взрывное устройство в один килограмм в тротиловом эквиваленте. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают подозреваемого.

Ранее 1 февраля сообщалось, что украинские военные расстреливают в спину своих же сослуживцев при попытках сдаться в плен.

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