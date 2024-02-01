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03:57, 1 февраля 2024Россия

Сальдо рассказал о заградотрядах ВСУ

Сальдо: ВСУ расстреливают в спину своих сослуживцев при попытке сдаться в плен
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Украинские военные расстреливают в спину своих же сослуживцев при попытках сдаться в плен, об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены воевать «под дулом автомата», так как понимают, что все равно погибнут.

«Назад им пути нет — их не пустят заградотряды. Вперед — понятно, им тоже пути нет. Поэтому для них лучший выбор — это сдаться в плен», — добавил Сальдо. Он уточнил, что в этом случае украинские военные попадают «к своим же». «Они не попадают куда-то очень далеко, их никто не увозит», — указал политик.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ усилили обстрелы Новой Каховки из минометов и артиллерии.

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      Марина Совина
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