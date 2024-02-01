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19:37, 1 февраля 2024Из жизни

Политик разрушил поставленную в Капитолии перед Рождеством статую Бафомета

В США политик Майкл Кэссиди разрушил статую Бафомета в Капитолии и попал под суд

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В США мужчине предъявили обвинения в разрушении религиозного идола сатанистов в Капитолии штата Айова. Об этом сообщает Associated Press.

Статуя Бафомета с рогами оказалась в Капитолии Айовы перед Рождеством благодаря закону штата, который позволяет размещать внутри религиозные экспозиции во время праздников. 14 декабря сотрудники Капитолия обнаружили, что статую кто-то сломал. Вандалом оказался Майкл Кэссиди, бывший кандидат в Конгресс и законодательные органы от штата Миссисипи. Объясняя свой поступок, он рассказал консервативному сайту The Sentinel, что его «совесть находится в плену слова Божьего, а не бюрократических указов».

После разбирательства политик попал под суд. Первоначально ему было предъявлено обвинение в мелком хулиганстве, однако в январе прокуратура округа Полк выдвинула в отношении Кэссиди более серьезное обвинение. В документе, обнародованном 30 января, его обвиняют в совершении уголовного преступления, поскольку он совершил деяние «в нарушение прав личности» и тем самым нарушил закон Айовы о преступлениях на почве ненависти.

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«Обвиняемый признался правоохранительным органам и общественности, что уничтожил имущество пострадавшего из-за его религии», — заявил представитель прокуратуры округа Полк.

Адвокат Кэссиди Сара Паскуале отказалась комментировать новое обвинение. В предыдущих судебных документах она обвиняла Храм Сатаны в подаче документов, которые «предназначены только для того, чтобы вызвать сильные эмоции и провоцировать других».

Кэссиди предстанет перед судом 15 февраля. По данным сайта по сбору средств GiveSendGo, он собрал на свою защиту более 84 тысяч долларов от почти двух тысяч сторонников.

Члены Храма Сатаны, основанного в 2013 году в Салеме, штат Массачусетс, заявляют, что не верят в Сатану, и называют себя участниками «нетеистической религиозной организацией», выступающей за секуляризм. Храм Сатаны не имеет отношения к Церкви Сатаны, основанной в 1960-х годах.

Ранее в США сатанист открыл молитвой Сатане заседание окружного совета. После этого одна из членов окружного совета, Клара Андриола, вышла из зала в знак протеста.

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      Антонина Черташ
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