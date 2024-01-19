Сатанист открыл заседание окружной администрации воззванием к Сатане

В США мужчина открыл заседание окружного совета воззванием к Сатане

В США сатанист открыл молитвой заседание окружного совета. Об этом сообщает Daily Mail.

Во вторник, 16 января, Джейсон Миллер, член организации Reno Satanic явился на собрание окружного совета округа Вашо, штат Невада, и выступил с молитвой, которая закончилась воззванием к Сатане. «Для нашей скорой свободы здесь и сейчас — наш день радости. Здесь и сейчас — это наша возможность. Давайте же воспользуемся этим славным днем и таинственной ночью, чтобы восславить чудеса мира природы, ведь мы все — часть его безграничных тайн. Скажем же духу непобедимого солнца, несущего нам свет и знания: "Славься, Сатана"», — окончил свою молитву мужчина.

После этого одна из членов окружного совета, Клара Андриола, вышла из зала в знак протеста. По иронии судьбы именно 67-летняя Андриола выступила с инициативой открывать заседания окружной администрации молитвой. Когда Миллер закончил выступление, она вернулась в зал и заявила, что никоим образом не поддерживает спикера. Она также попросила юристов разобраться, насколько легально произносить подобные речи в государственных учреждениях.

Просьбу Андриолы прокомментировала помощница окружного прокурора Нейт Эдвардс. Она отметила, что этот инцидент не первый, по всей стране группы сатанистов регистрируются для молитв в начале заседаний. «Прецедентное право страны и федеральный закон страны таковы, что [...] если вы открываете свою площадку для молитв, то должны предоставить любому человеку возможность зарегистрироваться для выступления. Так что это некий компромисс», — добавила Эдвардс.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Мельбурн неизвестные начали разорять захоронения и похищать останки умерших. Следователи обнаружили на местах преступления свечи, распятия и письма, обращенные к дьяволу.