Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:02, 1 февраля 2024Ценности

Популярная модель в бикини показала фигуру после родов

Кадр: @devwindsor

Американская манекенщица Девон Виндзор показала фигуру после родов на фото в откровенном образе. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя модель Victoria's Secret позировала перед камерой в бикини коричневого цвета, стоя в собственной гардеробной. Знаменитость отдыхала на яхте вместе с друзьями. На размещенных кадрах видно, что волосы инфлюэнсера распущены, а на ее лице отсутствует макияж. Из аксессуаров на ней — золотая цепь и небольшие серьги.

Виндзор воспитывает двух дочерей — Энзо и Селин.

Ранее в январе актриса Кристина Асмус похвасталась фигурой после новогодних праздников. Тогда знаменитость поделилась снимком в комплекте белья из белого полупрозрачного бюстгальтера в спортивном стиле и черных трусов с высокой посадкой.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Бывший губернатор Севастополя задержан в Лондоне. Он обвиняется в хранении «криминальных денег»

      Популярная модель в бикини показала фигуру после родов

      Женщина приняла измену мужа и предложила любовнице стать частью семьи

      Сальдо рассказал о заградотрядах ВСУ

      Стало известно о неофициальном обсуждении нового пакета санкций ЕС против России

      В Финляндии запретили помогать украинским военным

      На Западе рассказали об унизительной уступке Зеленского

      В Британии оценили ситуацию на фронте для ВСУ и российских военных

      В Британии рассказали об ударе Путина по робкому либеральному Западу

      Скончался актер из «Ликвидации» и «Золотого теленка»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше