Популярная модель в бикини показала фигуру после родов

Американская манекенщица Девон Виндзор показала фигуру после родов на фото в откровенном образе. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя модель Victoria's Secret позировала перед камерой в бикини коричневого цвета, стоя в собственной гардеробной. Знаменитость отдыхала на яхте вместе с друзьями. На размещенных кадрах видно, что волосы инфлюэнсера распущены, а на ее лице отсутствует макияж. Из аксессуаров на ней — золотая цепь и небольшие серьги.

Виндзор воспитывает двух дочерей — Энзо и Селин.

Ранее в январе актриса Кристина Асмус похвасталась фигурой после новогодних праздников. Тогда знаменитость поделилась снимком в комплекте белья из белого полупрозрачного бюстгальтера в спортивном стиле и черных трусов с высокой посадкой.