Российский посол заявил о нежелании США завершения конфликта на Украине

Посол России в Вашингтоне Антонов: США не желают завершения конфликта на Украине

Поставки США Киеву высокоточных бомб перечеркивают любые заявления Вашингтона о необходимости добиться скорейшего разрешения украинского конфликта, заявил посол РФ Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что американская сторона готова отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) партию дальнобойных боеприпасов. «Это перечеркивает любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта. Наоборот — действия администрации указывают на намерение продлить агонию Киева», — объяснил посол.

Он считает, что действия США — реакция на теракт украинских военных, сбивших российский Ил-76 с бойцами ВСУ из американского же оружия — системы Patriot. Вместо того, чтобы признать ужасающее преступление Киева, США направляют ему новую смертоносную продукцию, указал дипломат.

24 января потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Авиакатастрофа произошла в Белгородской области близ села Яблоново на севере Корочанского района, расположенного более чем в 70 километрах от границы с Украиной. В Минобороны РФ заявили, что Киев совершил теракт, сбив выполнявший гуманитарную миссию самолет — на борту были 65 пленных бойцов ВСУ.