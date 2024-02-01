Повар в VIP-семью и стоматолог вошли в топ высокооплачиваемых вакансий в России

«Зарплата.ру» назвала вакансии с заработками от 400 до 800 тысяч рублей в России

В топ высокооплачиваемых вакансий, предлагаемых российскими работодателями, вошли варианты трудоустройства врачей, управленцев и семейных поваров, которые смогут зарабатывать от 400 до 800 тысяч рублей, следует из результатов анализа, проведенного исследовательским центром «Зарплаты.ру», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Максимальный доход из указанного перечня предлагает своему будущему директору по персоналу столичная компания, в которой работает более 4,5 тысячи сотрудников. Стоматологам в Перми и Москве обещают зарплату до 600 и 500 тысяч рублей соответственно. Чтобы стать успешным соискателем, от последних, в частности, требуется умение составить комплексный план лечения, работать в команде, наличие профильных навыков, а также портфолио клинических случаев.

На 400 тысяч рублей в месяц может рассчитывать руководитель отдела продаж автомобилей, имеющий опыт работы на соответствующей должности, управляющий отельного бизнеса для работы на круизных судах, а также повар, которому предстоит пять дней в неделю готовить для двух взрослых и трех детей из VIP-семьи, проживающей в поселке Барвиха. Помимо профильного образования такому специалисту нужно обладать знаниями в области различных кухонь мира и навыками ресторанной подачи блюд, указано в вакансии.

Летом 2023 года стало известно, что зарплата мечты у большинства россиян начинается от 133 тысяч рублей в месяц. Самой высокой она оказалась у жителей Тюменской области — опрошенные хотели бы получать 221 тысячу рублей в месяц, а также Москвы и Московской области — там она составила 193 тысячи рублей.