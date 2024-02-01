Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
07:03, 1 февраля 2024Экономика

Повар в VIP-семью и стоматолог вошли в топ высокооплачиваемых вакансий в России

«Зарплата.ру» назвала вакансии с заработками от 400 до 800 тысяч рублей в России

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

В топ высокооплачиваемых вакансий, предлагаемых российскими работодателями, вошли варианты трудоустройства врачей, управленцев и семейных поваров, которые смогут зарабатывать от 400 до 800 тысяч рублей, следует из результатов анализа, проведенного исследовательским центром «Зарплаты.ру», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Максимальный доход из указанного перечня предлагает своему будущему директору по персоналу столичная компания, в которой работает более 4,5 тысячи сотрудников. Стоматологам в Перми и Москве обещают зарплату до 600 и 500 тысяч рублей соответственно. Чтобы стать успешным соискателем, от последних, в частности, требуется умение составить комплексный план лечения, работать в команде, наличие профильных навыков, а также портфолио клинических случаев.

На 400 тысяч рублей в месяц может рассчитывать руководитель отдела продаж автомобилей, имеющий опыт работы на соответствующей должности, управляющий отельного бизнеса для работы на круизных судах, а также повар, которому предстоит пять дней в неделю готовить для двух взрослых и трех детей из VIP-семьи, проживающей в поселке Барвиха. Помимо профильного образования такому специалисту нужно обладать знаниями в области различных кухонь мира и навыками ресторанной подачи блюд, указано в вакансии.

Летом 2023 года стало известно, что зарплата мечты у большинства россиян начинается от 133 тысяч рублей в месяц. Самой высокой она оказалась у жителей Тюменской области — опрошенные хотели бы получать 221 тысячу рублей в месяц, а также Москвы и Московской области — там она составила 193 тысячи рублей.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Залужного обвинили в потере десяти бригад ВСУ

      Глава ГУР Украины отказался считать Трампа поклонником России

      Повар в VIP-семью и стоматолог вошли в топ высокооплачиваемых вакансий в России

      Россиянам назвали лучшее время для бронирования летних туров

      На Западе раскрыли подробности о перемирии в секторе Газа

      Путин рассказал о производстве в России жизненно важных лекарств

      Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали

      На Украине оценили решение суда ООН по иску Киева к России

      Украинские беспилотники сбили над Курской и Белгородской областями

      Немецкий генерал призвал к ударам по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше