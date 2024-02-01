Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:11, 1 февраля 2024Россия

Появились подробности о перехваченных в Нижегородской области беспилотниках

Mash: перехваченные в Нижегородской области дроны летели на высоте 50 метров

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Беспилотники, которые были подавлены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Нижегородской области, летели на высоте 50 метров. Подробности о дронах приводит Telegram-канал Ni Mash.

Предварительно, дроны летели на низкой высоте со стороны Рязани, чтобы их не заметили системы противовоздушной обороны. Один из беспилотников упал в Кстовском районе российского региона. Второй нашли у дороги между селом Чернуха и деревней старые Ключищи.

При падении боевая часть одного из беспилотников не сдетонировала. Информации о разрушениях и повреждениях нет.

Беспилотники пытались атаковать Нижний Новгород в ночь на четверг, 1 февраля. Два дрона там обезвредили средствами РЭБ. Помимо этого, дроны ВСУ сбили в Белгородской, Курской и Воронежской областях.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Годами тиражировали клевету». Москва потребовала извинений после отказа ООН признать Россию агрессором по иску Украины

      Российский дрон помог украинскому военному сдаться в плен

      В Россию стали ввозить больше крепкого алкоголя

      11-летняя российская школьница получила разрыв селезенки после общения с отцом

      Вышедший из колонии россиянин сел на 14 лет за надругательство над мальчиком

      Доверие россиян к астрологам и искусственному интеллекту сравнили

      Одержимость мужчин порно с великаншами объяснили

      В ЕС придумали план Б для помощи Украине в обход вето Венгрии

      Россияне приготовились тратить больше на жилье

      Появились подробности о перехваченных в Нижегородской области беспилотниках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше