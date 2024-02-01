Появились подробности о перехваченных в Нижегородской области беспилотниках

Mash: перехваченные в Нижегородской области дроны летели на высоте 50 метров

Беспилотники, которые были подавлены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Нижегородской области, летели на высоте 50 метров. Подробности о дронах приводит Telegram-канал Ni Mash.

Предварительно, дроны летели на низкой высоте со стороны Рязани, чтобы их не заметили системы противовоздушной обороны. Один из беспилотников упал в Кстовском районе российского региона. Второй нашли у дороги между селом Чернуха и деревней старые Ключищи.

При падении боевая часть одного из беспилотников не сдетонировала. Информации о разрушениях и повреждениях нет.

Беспилотники пытались атаковать Нижний Новгород в ночь на четверг, 1 февраля. Два дрона там обезвредили средствами РЭБ. Помимо этого, дроны ВСУ сбили в Белгородской, Курской и Воронежской областях.