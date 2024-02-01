Обнаружен убивающий галактику квазар

The Astrophysical Journal: обнаружен подавляющий образование звезд квазар

Астрономы обнаружили далекий квазар, который убивает галактику, подавляя образование в ней новых звезд. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Исследователи провели наблюдения с помощью радиотелескопа ALMA (Atacama Large Millimeter Array) в Чили и выявили первые доказательства подавления процессов звездообразования в галактике, вызванного оттоком молекулярного газа в межгалактическое пространство из-за квазара. Квазар представляет собой экстремально яркое активное галактическое ядро, которое подпитывается активностью сверхмассивной черной дыры в центре. Молекулярный газ же является топливом для возникновения новых звезд.

Квазар J2054-0005 имеет красное смещение z=6,04, что соответствует собственному расстоянию 27,5 миллиарда световых лет и времени пути светового луча 12,7 миллиарда лет (эти значения не равны из-за продолжающегося расширения Вселенной). Однако этот квазар является одним из самых ярких среди всех подобных объектов, находящихся в ранней Вселенной, что сделало его подходящим кандидатом для изучения.

В излучении квазара были обнаружены линии поглощения на длине волны 119 микрометров, связанные с присутствием молекул OH. Смещение линий в сторону более коротких длин волн (синее смещение) указывает на среднюю скорость потока 670 километров в секунду. Скорость истечения массы сравнима со скоростью звездообразования, что указывает на быстрое в масштабах 100 миллионов лет затухание звездообразования. По подсчетам, 50 процентов молекулярного газа галактики может уйти в межгалактическую среду.

Теоретические работы предсказывают, что истечения молекулярного газа из-за активных сверхмассивных черных дыр в квазарах играют важную роль в формировании и эволюции галактик в ранней Вселенной.